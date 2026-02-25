Sony vil reboote Spider-Man spin-off-serien med nye skuespillere

HQ

Etter å ha hatt den kanskje dårligste kritikken av alle tegneseriefilmatiseringer, er Sony klar til å reboote Spider-Man spin-off-serien. I stedet for å overlate hovedrolleinnehaveren til Marvel og Tom Hollands versjon av Peter Parker, har Sony bygget sitt live-action Spider-Verse rundt nøkkelkarakterer som Venom, Morbius og Madame Web.

Etter at de fleste av disse filmene har slått feil i ganske ekstrem grad, ser det ut til at det er på tide med noen nye ansikter. I en samtale med Matt Belloni og Bloombergs Lucas Shaw på Bellonis The Town-show, bekreftet Sony Pictures CEO Tom Rothman at selskapet en dag vil gå tilbake til disse karakterene, men at når det skjer, vil det innebære en "fresh reboot" med nye skuespillere som tar på seg tidligere roller.

Så, ikke mer Tom Hardy Venom, ikke mer Jared Leto Morbius, og ikke mer Dakota Johnson Madame Web. Hva er i det hele tatt poenget? Spøk til side, det ser ut til at denne rebooten ikke er av umiddelbar betydning for Sony akkurat nå, som ser mye suksess med Spider-Man fremdeles på den animerte siden av ting. Når Spider-Verse-trilogien er ferdig, må kanskje live-action-satsingen startes opp igjen.