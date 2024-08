Sony Xperia 1 VI

HQ

Sonys Xperia-serie har alltid stått for solid kvalitet, en god skjerm og et godt kamera, og praktisk talt alle konkurrentene bruker Sony-maskinvare. Sony sparer pussig nok det beste til sine egne telefoner, nemlig Exmor T-sensoren kombinert med 16, 24 og 48 mm brennvidde. Den sitter fast på en glassbelagt bakside, fordi Sonys telefoner, som alltid, må være veldig glatte og laget av aluminium og glass. Det er veldig anonymt, og for mange vil det ikke være attraktivt; de vil at andre skal se at de eier en dyr telefon.

Batterilevetiden er oppgitt til to dager, noe som er greit for normal bruk, men hvis du er av typen som virkelig spiller mobilspill 5-6 timer om dagen, er svaret morsomt nok noe annet. Det er et standard 5000 mAh-batteri med toveis trådløs lading og en Snapdragon 8 Gen 3-prosessor, så det kan suge strøm hvis du tvinger det til det. Batteriet skal være godt beskyttet og laget for å vare i minst fire år, men det er ingen fare for overdreven bruk med bare 30 watt lading - det er for lite.

Med den nye Xperia 1 VI er du om ikke annet kontinuerlig, for det er den samme historien som kan fortelles her, om enn med en vri. I den nyeste utgaven får vi et 85-170 mm-objektiv, noe som gir oss 7,1x optisk zoom, og så er det et heftig telemakroobjektiv som den andre storselgeren på kamerafronten. Og som alltid er det en dedikert kameraknapp på siden, noe som bare er litt kulere.

Skjermen er fra Sonys egen Bravia-serie, på 1080x2340 HDR OLED og har "unik AI-bildejustering" - men jeg kan ikke helt se hva AI har med automatisk lysstyrkekontroll å gjøre, men hvis du graver dypt nok i beskrivelsene, vil du finne at den forbedrer kontrast og farger. Det er også bra, men kanskje litt overkill for hverdagsbruk. Den har variabel oppdatering opp til 120 Hz, og denne gangen med et sideforhold på 19,5:9. Det står ikke noe konkret om lysstyrken i nits, annet enn at det er halvannen gang mer enn forrige generasjon, men med litt hjelp fra onkel Google klarte vi å finne en verdi på rundt 1300. Det ville kanskje vært imponerende for noen år siden, men ikke nå lenger.

Det finnes imidlertid ekstra spillfunksjoner, blant annet en svartnivåforsterker som gjør det lettere å se mørke og svarte områder på skjermen når du spiller. På samme måte kan du også justere hvitbalansen, og dette er selvfølgelig i tillegg til normale spillfunksjoner.

Telefonen er selvfølgelig integrert i Sonys økosystem, enten det er som PlayStation-kontroller eller med Sonys utmerkede hodetelefoner eller in-ears. Av en eller annen grunn støttes LDAC, men i markedsføringsmaterialet nevnes 320 kbps som en god ting, noe som er merkelig når man har et produkt som støtter tre ganger så høy bithastighet. Kanskje er det for å sette AI-enheten i et bedre lys, ettersom den tilsynelatende kan "utvide det dynamiske området" til 24 bits. Og jeg må innrømme at jeg er ganske reaksjonær - du kan ikke utvide det dynamiske området utover det den opprinnelig kommer med. Du kan få det til å se ut som eller emulere, men en 16-bits fil som har et dynamisk område på 96 dB, kan ikke kunstig få 144 dB dynamisk område basert på AI. Begrensningen ligger i det opprinnelige opptaket, og du kan ikke endre det digitalt. Dynamisk område kan bare begrenses, ikke økes på denne måten. Sony har også et 360 Reality Audio-system, som jeg ikke brukte, da jeg rett og slett hater virtuell surround og er skuffet over at det ikke finnes noen EU-forordning som forbyr det ennå.

I tillegg finnes det en ganske omfattende EQ-funksjon som lar deg optimalisere lyden i spill på samme måte som du kjenner den fra PC-en din - kanskje litt overdrevet, men en ganske kul detalj. Lydmessig er den ganske fin, men enda viktigere er det at den støtter bruk av 3,5 mm-kontakter. Den tilbyr også "full stage"-høyttalere med "forbedret bass" og "omsluttende lydbilde" - selv om jeg innrømmer at stereoeffekten er god, vil jeg ikke gå så langt som å kalle det omsluttende.

Det siste som er verdt å nevne, er SIM-kortskuffen som aktiveres uten verktøy. Hvorfor har ingen tenkt på det før? Og de beholdt fingeravtrykksskanneren på siden av telefonen. Jeg har aldri vært en fan og vil sannsynligvis aldri bli det; det er fortsatt et problem og klager litt for ofte.

Den anbefalte utsalgsprisen er £ 1299 for 256 GB. Så det er litt for mye. Det er ingen tvil om at kameradelen er flott, 7,1x optisk zoom og 4K 120 Hz-opptak, men det er ingen 8K, det er ingen magi eller vanvittige AI-funksjoner på samme måte som de viktigste konkurrentene. Sony Xperia 1 VI er en veldig solid mobiltelefon med en rimelig skjerm og ditto kamera. Men det er bare ikke nok i 2024; toget har gått, og du kan få betydelig bedre telefoner for mindre penger på papiret.