Sony Xperia 1 VII

I moderne tid, ja, i gamle dager også, har det ikke alltid vært det beste argumentet eller de faktiske fakta som vinner en diskusjon eller folkets gunst for den saks skyld.

Det er det samme med smarttelefoner, der funksjoner som ikke brukes av noen, og sterke farger ofte tar hjem seieren og pengene ut av lommen. I dette forbrukervanviddet står Xperia 1 VII igjen. Den er subtil, diskret, bråker ikke og prøver ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet i det hele tatt, i motsetning til sine fjerne søskenbarn med sterke farger og livlig design.

Sony har alltid fokusert mye på sin overlegne kamera- og skjermteknologi, men med en Snapdragon 8 Elite er dette på alle måter å regne som en flaggskiptelefon på nivå med de beste fra Samsung og Apple.

Sony har også vært smarte i sin markedsføring, og mens andre merker hevder at deres tilpassede AI-systemer, som vanligvis bare er Google Gemini med et annet navn, kan trylle, lage kaffe og plukke ut de riktige lottotallene, har Sony valgt en annen vei. Det betyr at de bruker eksisterende, veletablerte varemerker for å gi produktene tyngde, som for eksempel Alpha kameraer, Walkman lydteknikk og Bravia Display.

Designet er også subtilt og industrielt, med riller som går langs linjene på rammen og en egen utløserknapp for bilder. Dette står i sterk kontrast til de mange egenutviklede appene fra Sony som følger med, for Sony elsker sin egen programvare og sine egne apper, og det bør du omfavne.

Telefonen inneholder også Google Gemini for AI, pluss ekstra AI-funksjoner for omtrent alt som har med kameraet å gjøre, spesielt for video og bilder, i form av deres egen Xperia Intelligence, som jobber i skyggene med bildestabilisering, automatisk innramming og støydemping. Det er akkurat så subtilt, men likevel så effektivt som man kunne forvente. Mens automatisk innramming og lignende kanskje er mer rettet mot SoMe-typer som ikke kan bære rundt på en gimbal, liker jeg personlig kamerastabiliseringen, ettersom jeg ofte tar bilder på frihånd, til tross for at jeg har fått høre fra mange profesjonelle at det å stabilisere telefonen mot et solid objekt er nøkkelen til et skarpt bilde. Men det faktum at Sony har valgt å bruke sine egne små AI-forbedringer, viser også hvorfor og hvordan de er annerledes, ettersom de rett og slett nekter å gi slipp på sitt Sony-DNA. Og kanskje viktigst av alt, nattbildene blir bra. Jeg elsker Sonys kameragrensesnitt, men hvis du er en relativ teknisk nybegynner, vil det mest sannsynlig skremme deg bort, ettersom det presenterer mange alternativer i det grafiske brukergrensesnittet som vanligvis er gjemt bort på mer mainstream-merker. Og ja, du får en Exmor sensor og Zeiss optikk, tror jeg, men det ser ut til at bare antirefleksbehandlingen er Zeiss, og ikke hele den optiske modulen.

Hvis du har hatt de(n) forrige modellen(e), vet du kanskje allerede hva du har i vente. Fire år med OS-oppdateringer og to ekstra år for sikkerhet, en 6,5" LTPO OLED med 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 (jeg mistet den, ikke en ripe) skjerm, og det merkelige 19,5:9-formatet som gir en nesten filmatisk opplevelse, men som også sikrer en slank formfaktor for hånden din. Samtidig får du noen av de beste høyttalerne i en smarttelefon, noe som er både bra og dårlig, fordi lista er så lav samtidig som vi bruker dem mye.

12 GB minne, 256 GB eller 512 GB lagringsplass (selv om mange land ikke får 512 GB-modellen), og deretter støtte for MicroSDXC-kort er de to alternativene du får, kombinert med en Snapdragon 8 Elite CPU og et 5000 mAh-batteri, som av en eller annen grunn jeg ikke skjønner er begrenset til 30 watt kablet lading. Det er ærlig talt irriterende, på samme måte som videoopptak er begrenset til 4K/120 FPS. Sony forutså tydeligvis ikke min bruk da de hevdet at 5000 mAh er nok for to dager, for det er det ikke på langt nær, men det dekker en hel dag, noe ikke alle telefoner jeg tester kan skryte av.

Kameraene er doble 48MP og et 12MP telefoto, og de er fantastiske. Jeg elsker spesielt teleobjektivet, men av en eller annen grunn klarte jeg ikke å lage bokeh-baserte bilder, noe som er kjennetegnet på enhver wannabe power-bruker som tror de forstår hvordan telefonkameraer faktisk fungerer. Eller du kan gjøre som de fleste i familien min, velge portrettmodus og skyte i vei... Bokeh-effekten i portrett kan enkelt justeres, men mange vil synes standardinnstillingen er litt aggressiv, selv om jeg liker den. Begge gjør en grei jobb når dagslyset mangler, og det er telefoto som treffer best, spesielt hvis du også bruker zoomen. Apropos, selv om bildekvaliteten er veldig god i makromodus, er det ingen autofokus, noe som krever litt tilvenning. Denne telefonen er i stor grad rettet mot dem som allerede er gode med utstyret sitt, det finnes ingen enkel modus (vel, det gjør det...), men den er helt klart rettet mot den utdannede brukeren som vet hvordan man håndterer de manuelle innstillingene og alternativene, og dermed skaper bilder som er langt bedre enn noen trippel-automatiske bilder. Det betyr også at en uerfaren bruker vil få forferdelige bilder lagt til lagringsplassen sin. Og pass deg for den begrensede optiske zoomen, for digital zoom er aldri bra, og det er den heller ikke i denne telefonen, ettersom bildestøy og øyeblikkelig tap av detaljer vil oppstå hvis du roter rundt.

Siden det er en Sony, støttes LDAC-lyd for de som foretrekker høyoppløselig lyd på farten, og selv om det er en liten uviktig sak for de fleste, betyr det noe for meg.

Fargemessig var testeksemplaret i svart, men både grønn og lilla er også tilgjengelig.

Pris er som alltid et problem, og flaggskiptelefoner koster flaggskipspenger, rundt 1 400 euro. Det er dyrt, men du kan argumentere for at du får mer for pengene et annet sted - for det gjør du - men du går også glipp av et solid produkt med stil og subtile nyanser.