Sonys beslutning om å avvikle fysiske PlayStation-spill utløser rettsstrid

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Kontroversen rundt Sony raser fortsatt, selv om det knapt har gått en dag siden de kunngjorde en «helt digital fremtid». Nyheten om at de nå planlegger å fase ut fysiske plater til PlayStation fra og med januar 2028 kom som et lyn fra klar himmel, men spillere slår tilbake, og mange ser ut til å være villige til å kjempe for sin rett til å eie spill på plate.

Forbrukerorganisasjoner i flere land har nå anlagt sak mot Sony, med argumentet om at overgangen til en helt digital modell kan styrke Sonys allerede dominerende posisjon på PlayStation Store. Videre hevder de at mangelen på fysiske alternativer kan føre til høyere priser og færre valgmuligheter for forbrukerne.

Dette skjer samtidig som Sony allerede er involvert i flere rettssaker knyttet til PlayStation Store, blant annet i Storbritannia, hvor en stor gruppesøksmål om digital prissetting pågår. Nye søksmål om hvordan digitale spill markedsføres på PlayStation Store har også blitt anlagt de siste ukene.

Sony begrunner selv beslutningen om å fase ut fysiske spill med at etterspørselen rett og slett ikke er stor nok, og at det digitale salget har tatt helt over. Selskapet hevder riktignok at kundene fortsatt vil kunne kjøpe spill i butikkene, men kun i form av koder. Nøyaktig hvordan dette skal fungere, og om det vil være en «kode i et spilletui» i likhet med det Rockstar planlegger for Grand Theft Auto VI, gjenstår å se.