Sonys hit Helldivers II får et brettspill

Kampen om Super Earth tar en ny retning når Helldivers II får et brettspill. Spillet ser ut til å bringe den hektiske handlingen i Arrowheads co-op sci-fi-skytespill fra det digitale rommet til et fysisk rom, komplett med kule miniatyrer, nye mekanikker og mer.

Brettspillet kommer fra de pålitelige hendene på Steamforged Games, folkene bak Dark Souls, Elden Ring, Horizon Zero Dawn brettspill og flere videospilltilknytninger. Prosjektet er satt til å bli crowdfunded via GameFound, med kampanjen som går live 8. april.

Detaljer om hvordan spillet spiller forblir ganske lette, men vi vet at det vil etterligne Helldivers II -opplevelsen med samarbeidsspill, mange fiender å kjempe, et umulig oppdrag fremover og selvfølgelig mange Strategems for å fullføre det med. "Spillerne kan forvente heroiske sisteoppgjør, spektakulære uhell og den typen filmatisk action som gjør hver eneste spilløkt til en storslått krigshistorie!" står det i spillets beskrivelse.

Spillet passer for 1-4 spillere, og vil involvere taktisk beslutningstaking, skiftende trusler og vennlig ild. Så ... akkurat som Helldivers II, altså.

