Sonys Horizon: Zero Dawn-filmen slippes i 2027

Sony har tydeligvis tenkt å gå mye raskere enn forventet i arbeidet med å filmatisere Guerrilla Games' Horizon-serie. Etter en kunngjøring om at dette ville bli en realitet tidligere i år, ganske mye ved nyttårsskiftet, har en ny bit av informasjon kommet ut som en del av Sonys pågående krangel med Tencent over Light of Motiram.

Som The Game Post har lagt merke til, kommer informasjonen fra sjefen for PlayStation Productions, Asad Qizilbash, som i et juridisk dokument som brukes i Sonys siste svar, nevner at det allerede eksisterer et manus for dette prosjektet, at planen vil være å starte innspillingen i 2026, og deretter også ha premiere så snart som i 2027, i samme kalenderår som vi kan forvente The Legend of Zelda live-action-film.

Informasjonen fra Qizilbash forklarer: "Vi er i gang med utviklingen av en film basert på Horizon i samarbeid med Columbia Pictures. Vi har allerede et fungerende manus og søker aktivt etter en regissør, med mål om å spille inn filmen i 2026 og lansere den i 2027. Live-action-filmen følger de nylige samarbeidene mellom Columbia Pictures og PlayStation Productions om Uncharted-filmen fra 2022 og Gran Turismo-filmen fra 2023."

Vi kan altså tilsynelatende forvente oss noen travle år på kino for dataspillfans, ettersom Super Mario Galaxy-filmen kommer i 2026 og oppfølgeren til A Minecraft Movie også kommer i 2027.

Gleder du deg til en Horizon -film, eller synes du Sony melker kua Horizon litt for mye?