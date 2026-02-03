Sonys nye patent kan gjøre Joel og Ellie til dine personlige AI-podkastere

HQ

Når vi snakker om AI og spill, mener vi vanligvis generativ AI, der utviklere rett og slett overlater til AI å skape hele eller deler av spillene. Siden AI er basert på eksisterende verk, mener mange at det er en stor risiko for at kreativiteten undergraves, og dessverre bidrar ikke all AI-sludderet som deles, til å fjerne denne frykten.

Men AI kan selvfølgelig brukes til andre ting, noe blant annet Sony ser ut til å ha utforsket. Tech4Gamers har nå rapportert at Sony har søkt om et patent kalt LLM-Based Generative Podcasts for Gamers for en AI-satsing på podcaster, der målet er å kunne generere personaliserte spillpodcaster for brukerne. Tanken er at du lar AI analysere spillingen din, og deretter får du en tilpasset "podkastepisode" som forteller deg hva som har skjedd i spillene dine, hva du kan forvente deg neste gang, og ulike tips ... alt presentert med "spøk og spøk".

Tanken er også at karakterer fra kjente spill skal være vertskap for disse podkastene, og det kan til og med være flere, for eksempel Joel og Ellie fra The Last of Us som leverer en episode, eller kanskje noe mer utradisjonelt som Kratos og Clank.

Dette krever selvfølgelig at du lar AI nøye overvåke hva du spiller, når du spiller, hvem du spiller med og hvordan du spiller, noe man kan mistenke at ikke alle synes er en god idé. Det er også et spørsmål om alle stemmeskuespillere rett og slett må akseptere at stemmene deres fritt kan brukes i podkaster som dette, og hvilke konsekvenser det vil få.

Som vanlig er det ikke alle patenter som ender opp som faktiske produkter, men hva synes du om denne ideen?