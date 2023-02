Sonys ZV-E10-kamera er laget for vlogging

HQ

Vi finner oss ikke i å leke med kameraer altfor ofte på vår Quick Look videoserie, noe som gjør anledninger der vi tar en titt på et kamera enda mer spennende.

Som en del av den nyeste episoden av Quick Look, har vi fått tak i Sonys ZV-E10-enhet, som er et kamera som er bygget med et utskiftbart objektiv og er laget med vlogging i tankene.

Så hvis du har vært ute etter å forbedre vlog-oppsettet ditt og har lurt på om ZV-E10 er det rette kameraet for deg, må du huske å fange den nyeste Quick Look nedenfor for å se noen flere tanker og meninger om gadgeten.