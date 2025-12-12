Sophie Kinsella er død, 55 år gammel | Litteratur

HQ

Den britiske forfatteren Sophie Kinsella, kjent over hele verden for sin suksessrike Shopaholic-serie, er død i en alder av 55 år etter å ha blitt diagnostisert med glioblastom i 2022, opplyser familien hennes i en uttalelse på Instagram.

Sophie Kinsella, født Madeleine Wickham, solgte mer enn 50 millioner bøker, og ble en av Storbritannias mest suksessrike samtidsforfattere. Hennes komiske historier om en sjarmerende, gjeldstynget London-shopper inspirerte til en filmatisering.

Familien hennes sa at hun døde fredelig, omgitt av sine nærmeste, og at hun tilbrakte sine siste dager fylt med "familie, musikk, varme, jul og glede." De berømmet hennes mot under sykdommen og sa at hun følte seg "virkelig velsignet" av både sitt personlige liv og sin litterære karriere.