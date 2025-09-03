Sophie Turner annonsert som den nye Lara Croft i Amazons live action-serie Tomb Raider

HQ

Lara Croft har blitt spilt på det store lerretet av Angelina Jolie og Alicia Vikander. Den neste skuespilleren som tar den ikoniske rollen (i tillegg til Hayley Atwell, som ga stemme til henne i Netflix' animerte serie) blir Sophie Turner, kjent for sin rolle som Sansa Stark i Game of Thrones og Jean Grey i X-Men. Den britiske skuespilleren lander nok en stor franchise, men denne gangen for en TV-serie for Amazon Prime Video.

Denne serien har vært under utvikling en stund, men nå går det endelig fremover: Amazon MGM Studios bekrefter at innspillingen begynner i januar 2026. Serien vil bli skapt, skrevet og produsert av Phoebe Waller-Bridge, den berømte skaperen av Fleabag, sammen med Jonathan Van Tulleken (regissør av episoder av serier som Shogun eller Upload) med Chad Hodge som co-showrunner.

Hva synes du om Sophie Turners valg som Lara Croft i Tomb Raider-serien for Amazon Prime Video?