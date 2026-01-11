Sophie Turner håndterer væpnede ranere, MI5 og et konspirasjonsdrevet kupp i Steal

Sophie Turner og Prime Video er i ferd med å bli to erter i en belg. Den tidligere Game of Thrones skuespillerinne er snart satt til å styre streamerens store live-action-tilpasning av Tomb Raider, som den ikoniske Lara Croft, men før det blir en realitet, og når det går inn i produksjonen, har vi nå en annen sammenkobling av de to.

Prime Video har presentert den første traileren for Steal, en ny thrillerserie der Turner blir fanget i en farlig situasjon etter å ha opplevd et væpnet ran der milliarder av pund ble stjålet fra den britiske befolkningens pensjoner. Med nøkkelkunnskap om situasjonen og et ønske om å få tilbake pengene og gi dem tilbake til folket, blir Turner involvert i en jakt der MI5 truer henne, og ranerne ønsker å bringe henne til taushet.

Kommer til Prime Video, vil showet debutere fra 21. januar, og når det gjelder mer av hva det vil tilby, kan du se hele traileren for showet nedenfor.