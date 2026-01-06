Sophie Turner var "veldig fornøyd" med Sansa Starks slutt i Game of Thrones

HQ

Hver gang Game of Thrones blir nevnt i disse dager, er det alltid en sur smak igjen i munnen, ettersom den helt fantastiske fantasyserien ble skjemmet av en svært motstridende siste sesong som fikk betydelig lavere seertall blant fans og kritikere enn noen av sesongene som kom før. Det som en gang var uunnværlig og bemerkelsesverdig TV endte med et klynk og ikke et smell, og det er noe selv skuespillerne har uttrykt misnøye med.

Gjennom årene har vi sett ulike stjerner uttrykke sin frustrasjon over hvordan deres respektive karakterers historier ble avsluttet, men én person som ikke deler denne oppfatningen er Sophie Turner, som faktisk var ganske fornøyd med Sansa Starks avslutning.

I et intervju med The Direct nylig uttrykte Turner at hun var "veldig fornøyd med måten Sansa avsluttet sin historie i 'Game of Thrones'" samtidig som hun bemerket at "ingen andre var virkelig fornøyd med slutten". Turner legger til: "Jeg føler at jeg fikk en god slutt, så jeg vet ikke om jeg kunne tenke meg å gjenta den", med dette som svar på om hun kunne tenke seg å gjenta rollen som Sansa på et eller annet tidspunkt i fremtiden.

Turner bemerket at en retur ville avhenge av et godt manus og premiss, som "kanskje det ville være en stor glede, eller kanskje det ville være å prøve å klamre seg til noe som var magisk i gamle dager, og som ikke kan gjenskapes." Men som med alt annet uttalte Turner også spøkefullt "show me the money" om en potensiell retur til Sansa.

Er du enig i at Sansa var en av få som fikk en god avslutning i Game of Thrones?