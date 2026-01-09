Sophie Turner forbereder seg til å være Lara Croft dreier seg om å spille Tomb Raider

HQ

Det har hendt tidligere at skuespillere og til og med nøkkelpersoner knyttet til filmatiseringer av dataspill har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å oppleve den interaktive digitale originalen før de medvirker i filmatiseringen. Et av de siste store eksemplene på dette inkluderer Jason Momoa, som har uttalt at han ikke spiller videospill, men likevel dukket opp i A Minecraft Movie og spiller også i den kommende Street Fighter -filmen.

Nå som produksjonen snart starter, kan man frykte at samme skjebne vil ramme Prime Videos live-action-filmatisering av Tomb Raider. Heldigvis blir det ikke slik, i hvert fall ikke for hovedrolleinnehaveren Sophie Turner.

Turner, som skal spille Lara Croft, har uttalt til SiriusXM radio at hun forbereder seg til rollen ved å spille spillene og unngå å se på filmene.

"Jeg spiller spillene, jeg leser tegneseriene. Jeg har Colossal Collections, som er på rundt 500 sider. Jeg gjør på en måte alt sammen, men jeg fokuserer ikke på de tidligere iterasjonene, for jeg vil ikke imitere. Jeg må skape min egen greie. Så selv om jeg elsker de filmene, kan jeg ikke se dem akkurat nå."

Så det er gode nyheter. Forhåpentligvis har hovedkreatør Phoebe Waller-Bridge reflektert over dette, for å sikre at dette prosjektet virkelig føles autentisk Tomb Raider når det har offisiell premiere.