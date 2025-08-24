Sopranos-skuespilleren Jerry Adler død 96 år gammel

HQ

Jerry Adler, som først og fremst huskes for sitt gjennombrudd som Herman Rabkin i Sopranos, og som var kjent som en allsidig kraft innen både TV og teater, er død, 96 år gammel. Adler begynte sin karriere bak kulissene som inspisient på Broadway-klassikere som My Fair Lady, men det var først i 60-årene at han trådte inn foran kamera - og fikk kultstatus som "Hesh" i HBOs The Sopranos.

Til tross for at han var i slekt med den legendariske skuespillerlæreren Stella Adler, tok det flere tiår før han selv begynte å spille skuespill. Utover Sopranos spilte han den frekke advokaten Howard Lyman i The Good Wife, brannsjef Sidney Feinberg i Rescue Me og rabbi Alan Schulman i Northern Exposure. Han har også satt sitt preg på serier som Mad About You, Transparent og Broad City.

Teaterkarrieren hans var like bemerkelsesverdig. Fra 1950-tallet og utover jobbet Adler på produksjoner med blant andre Julie Andrews, Rex Harrison, Harold Pinter og Katharine Hepburn. Han delte ofte fargerike anekdoter, blant annet en om hvordan Hepburn selv overbeviste bygningsarbeidere på den andre siden av gaten om å stanse hamringen under hennes delikate solo i musikalen Coco.

Adler etterlater seg sin kone, psykologen Joan Laxman, og sine fire døtre. Måtte han hvile i fred.