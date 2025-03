Sør-Afrikanske fredsbevarende styrker begynner å trekke seg ut av Kongos endeløse krig

HQ

Under tyngden av økende tap og sviktende optimisme kunngjorde SADC torsdag at de vil trekke sine tropper ut av Den demokratiske republikken Kongo, noe som markerer et vendepunkt i en vanskelig fredsbevarende innsats for å stabilisere en region som har vært herjet av opprør i flere tiår.

Etter 16 måneder med harde gatekamper, bakholdsangrep i tett jungel og liten fremgang mot varig fred, ble blokkens ledere enige om å avslutte det militære oppdraget og begynne å trekke troppene hjem i faser.

Oppdraget, som ble lansert i slutten av 2023 for å forsterke Kongos utslitte hær mot M23-opprørerne, etterlater seg nå et landskap som fortsatt ulmer: Denne uken brøt det ut nye sammenstøt i Nord-Kivu, der utmattede soldater og opprørere utveksler ild over landsbyer som er tømt for sivile.

Hjemsøkt av tilbakeslag - inkludert store tap i år - gjenspeiler SADCs tilbaketrekning en dyster virkelighet: Selv regionale tungvektere som Sør-Afrika og Tanzania, som bidro med tropper, klarte ikke å løse Kongos sammenknyttede konflikter.

Analytikere advarer om at tilbaketrekningen risikerer å oppmuntre militsene, mens bistandsgrupper frykter for millioner av mennesker som er fordrevet av kampene. For slitne kongolesiske myndigheter er utfordringen klar: fyll sikkerhetshullet, raskt.

Men mens slitne soldater pakker kofferten, hvisker familier som er revet fra hverandre av volden, det samme spørsmålet: Hva skjer nå? Foreløpig gjenstår det å se om tilbaketrekningen vil gi Kongos slitne sivilbefolkning et pust av håp.

