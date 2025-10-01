Sør-Afrikas ambassadør funnet død på et hotell i Paris Han hadde lagt igjen et selvmordsbrev til sin kone, opplyser påtalemyndigheten i Paris.

Vi har nettopp fått nyheten om at Sør-Afrikas ambassadør til Frankrike, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, er funnet død på et hotell i Paris, der de første funnene tyder på at han tok sitt eget liv. Franske etterforskere rapporterte at det ble funnet en lapp adressert til hans kone, og det er ikke funnet tegn på at noen utenforstående er involvert. Diplomaten, som en gang var minister for kunst, kultur og sport, hadde nylig blitt meldt savnet av sin familie etter å ha sendt en melding som uttrykte nød. Sør-Afrikas utenriksdepartement beskriver dødsfallet som et nasjonalt tap, mens franske myndigheter fortsetter sine undersøkelser av omstendighetene rundt tragedien.