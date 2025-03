Sør-Carolina henretter en innsatt med eksekusjonspelotong for første gang på 15 år

HQ

For første gang på over ti år gjennomførte South Carolina fredag sin første henrettelse med eksekusjonspelotong, da 67 år gamle Brad Sigmon ble henrettet i henrettelseskammeret til South Carolina Department of Corrections i Columbia (via Reuters).

Sigmon var dømt for brutalt drap på sin ekskjærestes foreldre i 2001, og han valgte denne metoden fremfor elektrisk stol eller giftsprøyte, fordi han fryktet en mer langvarig og smertefull død. Tre bødler, som sto 15 meter unna, avfyrte skarpe skudd mot en skyteskive som var plassert over hjertet hans.

Vitner beskrev en rask, men rystende scene - Sigmon trakk pusten to korte åndedrag før blodet spredte seg over brystet hans. Henrettelsen ble kortvarig forsinket av en anke til USAs høyesterett i siste øyeblikk, som ble avvist uten kommentarer.

Etter hvert som det blir vanskeligere å få tak i dødssprøytemedisiner på grunn av restriksjoner fra EU, revurderer enkelte delstater de gamle metodene, noe som har blåst nytt liv i debatten om dødsstraff i USA.