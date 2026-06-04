Sør-Kinahavet har blitt et yndet sted for mudring

HQ

Det høres kanskje mer ut som et geografisk vidunder fra en sci-fi-film, men landene som grenser til Sør-Kinahavet står nå overfor et nytt "mudderkappløp", etter at Kina har gravd opp store deler av Antiloperevet og forvandlet det fra å være for det meste under vann til å bli en halvmåne av hvit sand og fast land i løpet av seks måneder.

Ifølge BBC har Kina utført denne bragden med muddermaskiner. Andre makter i regionen, som Vietnam og i mindre grad Filippinene, bruker lignende metoder for å mudre opp rev og skape nytt land som de kan gjøre krav på.

Kina, som har de største ressursene, leder an i kappløpet, og hver gang landet skaper et nytt stykke fast land, patruljerer kystvakt- og militsskip rundt territoriet for å gjøre ytterligere krav på det. Ifølge Asian Maritime Transparency Initiative har det blitt anlagt 11 nye havner i løpet av de siste tre årene. Filippinene og Vietnam kan ha juridiske krav på noen av disse områdene, men det ser ikke ut til at Kina er villig til å overholde de etiske retningslinjene som ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet.

"Kina fortsetter å gjøre hva de vil på vannet, og tærer på deres suverenitet. Så jeg tror vi til slutt kommer til å se en ikke-bindende avtale. Men kanskje vil det åpne opp et diplomatisk rom for Vietnam, Filippinene, Malaysia og de andre landene, slik at de kan føre mer effektive forhandlinger seg imellom uten å måtte gå gjennom Asean", sier Greg Poling, leder for AMTI.