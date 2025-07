Sør-Korea begjærer den avsatte presidenten Yoon varetektsfengslet

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Påtalemyndigheten i Sør-Korea har begjært en ny arrestordre på tidligere president Yoon Suk Yeol, noe som intensiverer det juridiske presset mot ham i forbindelse med rettssaken om den kortvarige unntakstilstanden.

Påtalemyndigheten skrev en uttalelse. "Arrestasjonsbegjæringen er relatert til påstander om maktmisbruk og hindring av rettsvesenet", heter det i uttalelsen fra spesialrådgiveren til påtalemyndigheten som etterforsker hendelsene den 3. desember.

Dette kommer kort tid etter at tidligere president Yoon Suk Yeol møtte til avhør knyttet til anklager om opprør og hindring av rettsvesenet. Hans juridiske team hevder at begjæringen er grunnløs, og kaller det et uberettiget forsøk på å arrestere ham på nytt.