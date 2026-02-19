Sør-Korea: Eks-president Yoon dømt til livstid for opprør

HQ

En domstol i Seoul har dømt tidligere president Yoon Suk Yeol til livsvarig fengsel etter å ha funnet ham skyldig i å ha ledet et opprør i forbindelse med den kortvarige unntakstilstanden han erklærte i desember 2024. Påtalemyndigheten hadde krevd dødsstraff i en sak som har splittet landet.

Dommerne slo fast at Yoon konspirerte med daværende forsvarsminister Kim Yong-hyun om å sende væpnede tropper til parlamentet i et forsøk på å lamme dets funksjoner og undergrave den konstitusjonelle ordenen. Unntakstilstanden varte bare i seks timer før den ble opphevet av lovgiverne under masseprotester, men ifølge domstolen hadde den enorme sosiale og politiske kostnader.

Yoon Suk Yeol // Shutterstock

Yoon, en tidligere aktor som nektet for å ha gjort noe galt, hevdet at han hadde konstitusjonell myndighet til å erklære unntakstilstand og kun hadde til hensikt å advare mot det han beskrev som obstruksjon fra opposisjonen. Hans juridiske team sa at de ville diskutere hvorvidt de skulle anke. Kim ble dømt til 30 års fengsel, mens andre tidligere tjenestemenn også fikk lange fengselsstraffer.

Dommen er den mest betydningsfulle av flere straffesaker som Yoon står overfor, og den sender sjokkbølger gjennom Asias fjerde største økonomi, som lenge har vært ansett som et av regionens mest motstandsdyktige demokratier. I henhold til sørkoreansk lov kan opprør straffes med døden eller livsvarig fengsel, selv om landet ikke har gjennomført en henrettelse siden 1997...