Sør-Korea etterforsker droneflyvninger etter at Nord-Korea hevder å ha krenket luftrommet

Sør-Korea har iverksatt en etterforskning av droneflyvninger som Nord-Korea hevder krenket landets luftrom, midt i den økende spenningen på den koreanske halvøya.

Forsvarsdepartementet sa mandag at etterforskningen fokuserer på om sivile kan ha fløyet de ubemannede flyene. President Lee Jae Myung beordret en rask etterforskning, og advarte om at dersom sivile var ansvarlige, ville det utgjøre en "alvorlig forbrytelse" som truer den nasjonale sikkerheten og freden.

Lee Jae Myung // Shutterstock

Nord-Korea beskyldte lørdag Sør-Korea for å ha utført "provokasjoner" ved å sende droner inn på sitt territorium, og hevdet at landet hadde skutt dem ned og funnet vrakrester og luftfotografier. Seoul benektet enhver innblanding, og sa at landets militære ikke opererte dronemodellen som Pyongyang siterte, og at de ikke fløy noen droner på den aktuelle datoen.

Sør-Korea sa at de er åpne for en felles etterforskning med Nord-Korea, selv om de ikke har kommet med noe formelt forslag. Nord-Korea har ikke respondert på de siste forsøkene fra Lees regjering på å gjenoppta dialogen.

Hendelsen kommer midt i en tid med økte spenninger mellom de to koreanske landene. Den tidligere sørkoreanske presidenten Yoon Suk Yeol møtte i retten mandag på grunn av påstander om at han forsøkte å provosere Nord-Korea i 2024 som et påskudd for senere å erklære unntakstilstand, og han står overfor en separat opprørsrettssak knyttet til dette forsøket.