Sør-Korea får 15 % toll fra USA

USA har bestemt seg for hvilken tollsats de har til hensikt å innføre mot Sør-Korea. Ifølge president Donald Trump er det besluttet å innføre en tollsats på 15 % for landet, noe som er en reduksjon fra den tidligere truede satsen på 25 %.

Ifølge Reuters kom den lavere satsen etter at USA og Sør-Korea inngikk en avtale som også innebærer at det asiatiske landet vil investere 350 milliarder dollar i amerikanske prosjekter, inkludert skipsbygging, chips og batterier, samtidig som de også har blitt enige om å kjøpe amerikanske energiprodukter for hele 100 milliarder dollar.

President Trump uttalte seg om avtalen og tollsatsen på Truth Social:

"Jeg er glad for å kunne kunngjøre at USA har blitt enige om en fullstendig handelsavtale med Republikken Korea. Avtalen går ut på at Sør-Korea vil gi USA 350 milliarder dollar for investeringer som eies og kontrolleres av USA, og som er valgt av meg som president. I tillegg vil Sør-Korea kjøpe LNG eller andre energiprodukter for 100 milliarder dollar, og Sør-Korea har videre gått med på å investere en stor sum penger til sine investeringsformål."

Trump forklarer også at USA ikke vil bli avkrevd noen toll til gjengjeld, og at Sør-Korea vil være "fullstendig åpen for handel med USA".