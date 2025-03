Sør-Korea forbyr droner i nærheten av domstolen i forbindelse med riksrettskjennelsen mot president Yoon

HQ

Sør-Koreas regjering har utstedt et midlertidig forbud mot droneflyging rundt forfatningsdomstolen i Seoul i forkant av den kommende kjennelsen om riksrettssaken mot president Yoon Suk Yeol. Begrensningen, som skal gjelde fra torsdag til og med neste onsdag, kommer på et kritisk tidspunkt når spenningen rundt riksrettssaken øker (via Reuters).

Myndighetene har iverksatt dette tiltaket for å ivareta sikkerheten og opprettholde ro og orden mens domstolen forbereder seg på å kunngjøre sin avgjørelse om hvorvidt Yoon, som i en kort periode innførte unntakstilstand i desember 2023, skal bli sittende i embetet. Det forventes at politistyrker vil bli satt inn med full styrke, mens lokale skoler og t-banestasjoner vil være stengt av sikkerhetshensyn.

Tusenvis av tilhengere av Yoon, som nylig vendte hjem etter å ha blitt løslatt fra varetekt, har allerede samlet seg rundt residensen hans for å protestere, alt under overvåkning av økt sikkerhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dommen vil påvirke det politiske landskapet i Sør-Korea.