Sør-Korea forbyr mobiltelefoner i klasserommene

Siste nytt om Sør-Korea . Sør-Korea innførte onsdag et landsomfattende forbud mot mobiltelefoner i klasserommene, for å møte den økende bekymringen for hvordan sosiale medier påvirker elevene.

"Ungdommens avhengighet av sosiale medier er på et alvorlig nivå nå. Ungene våre har røde øyne hver morgen. De er på Instagram til klokken to eller tre om natten", sa Cho Jung-hun, en lovgiver fra opposisjonspartiet People Power Party og en av forslagsstillerne bak lovforslaget, til parlamentet.

Tiltaket, som skal tre i kraft i mars neste år, bygger på eksisterende restriksjoner på skolenivå og gjenspeiler lignende tiltak i utlandet, der myndighetene har rapportert om bedre konsentrasjon blant unge elever.

Lovgivere fra begge de store partiene støttet lovforslaget, som de fremstiller som et svar på den økende digitale avhengigheten blant tenåringer. Det vil bli gjort unntak for elever med funksjonshemminger, eller når utstyr er nødvendig for utdanningsformål.