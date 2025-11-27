Sør-Korea foretar en vellykket oppskyting av sin fjerde Nuri-rakett

HQ

Sør-Korea har gjennomført den fjerde oppskytingen av sin egenutviklede Nuri-rakett, og sendte en hovedsatellitt og 12 kubesatellitter i bane i landets første oppdrag i samarbeid med et privat selskap.

Oppskytingen fant sted fra Naro Space Center kl. 01.13 lokal tid torsdag, med Hanwha Aerospace i spissen for produksjon og montering med teknologi som er overført fra myndighetene. HD Hyundai Heavy opererte oppskytningsrampen.

President Lee Jae Myung sa at oppskytingen markerte en milepæl for Sør-Koreas vitenskapelige uavhengighet og fremtidige konkurranseevne. Landet planlegger seks testoppskytinger innen 2027, i arbeidet med å styrke sine romfartskapasiteter.