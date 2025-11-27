Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Sør-Korea foretar en vellykket oppskyting av sin fjerde Nuri-rakett

Den første oppskytingen med full deltakelse av innenlandske private selskaper.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Sør-Korea har gjennomført den fjerde oppskytingen av sin egenutviklede Nuri-rakett, og sendte en hovedsatellitt og 12 kubesatellitter i bane i landets første oppdrag i samarbeid med et privat selskap.

Oppskytingen fant sted fra Naro Space Center kl. 01.13 lokal tid torsdag, med Hanwha Aerospace i spissen for produksjon og montering med teknologi som er overført fra myndighetene. HD Hyundai Heavy opererte oppskytningsrampen.

President Lee Jae Myung sa at oppskytingen markerte en milepæl for Sør-Koreas vitenskapelige uavhengighet og fremtidige konkurranseevne. Landet planlegger seks testoppskytinger innen 2027, i arbeidet med å styrke sine romfartskapasiteter.

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterSør-Korea


Loading next content