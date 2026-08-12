Sør-Korea har lagt frem sin ambisiøse teknologiplan for det kommende tiåret og har som mål å nå månen før 2030

HQ

Sør-Korea har bestemt seg for at den nåværende teknologiske gullrushen, utløst av fremveksten av AI, er det ideelle tidspunktet for å utforske nye grenser mellom virkeligheten og det vi hittil har kjent som «cyberpunk»-fiksjon. I morges i Det blå hus, landets presidentpalass, presenterte Sør-Koreas president Lee Jae Myung «Seven Major SEED»-initiativet, en ambisiøs teknologistrategi som er sentrert rundt syv prosjekter som spenner fra kjernekraft og kvanteberegning til romfart og bioteknologi, ettersom landet søker å sikre nye vekstmotorer utover halvledere og kunstig intelligens.

En av disse prioriteringene er en månelanding som en del av romprogrammet innen 2030, men det omfatter også produksjon av de første små modulære reaktorene (SMR) innen 2035 og forskning på fusjonsenergi. Selv om kjernekraft er en sentral del av landets strategi for økonomisk vekst, finnes det planer om å utvikle ultraeffektive solceller, avansert havvindteknologi, systemer for hydrogenproduksjon og AI-basert nettteknologi, ifølge en pressemelding fra regjeringen som er gjengitt av Reuters. I siste instans er Sør-Koreas mål å presentere en samlet nasjonal strategi, i en tid der demografiske trender tyder på at landet står overfor en raskt aldrende arbeidsstyrke og lav fødselsrate.

«Vi skal hjelpe disse frøene å vokse og bygge et Sør-Korea som ingen vil kunne måle seg med om 10 eller 20 år», sa vitenskapsminister Bae Kyung-hoon.