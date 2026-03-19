Sør-Korea hever terrorberedskapen i forkant av BTS' gjenforeningskonsert: 260 000 fans og 6500 politifolk

Da BTS sist opptrådte sammen som en komplett gruppe, var det i oktober 2022. Siden den gang har alle de syv medlemmene fullført Sør-Koreas obligatoriske militærtjeneste, verden har forandret seg betraktelig, og forventningene har bare vokst. På lørdag spiller de på Gwanghwamun-plassen i Seoul, foran det historiske Gyeongbokgung-palasset, dagen etter at de slapp sitt femte studioalbum, Arirang. Opptil 260 000 mennesker er ventet i området. Seoul forbereder seg deretter.

Som The Guardian har rapportert, har myndighetene denne uken hevet terrorberedskapen til det nest laveste nivået på en firetrinnsskala for deler av hovedstaden, et tiltak som vil gjelde frem til midnatt lørdag. Politiet begrunnet dette med den forverrede internasjonale situasjonen, inkludert krisen i Midtøsten, og at et angrep ikke kunne utelukkes. Den amerikanske ambassaden ligger omtrent 160 meter fra scenen.

"Det handler om sikkerhet", sier Sør-Koreas president Lee Jae Myung, som på et regjeringsmøte denne uken oppfordret innenriksdepartementet og nødetatene til økt årvåkenhet.

Sikkerhetsoperasjonen gjenspeiler dette. Politiet i Seoul vil sette inn 6 500 politifolk, inkludert mer enn 70 opprørspolitienheter. Ytterligere 3400 kommunalt ansatte vil være på bakken, sammen med 102 brannbiler og 803 brannmenn. Inngangsporter utstyrt med metalldetektorer, kjøretøysperringer, jernspyd og restriksjoner på tilgangen til 31 omkringliggende hustak kompletterer bildet. Sivile har forbud mot å ta ut skytevåpen fra politistasjoner over hele Seoul i løpet av dagen.

Skyggen av folkeansamlingen i Itaewon i 2022, der 159 mennesker ble drept, henger over planleggingen. Sør-Korea har ikke glemt det, og regjeringen tar ingen sjanser.

Utover sikkerhetsperimeteret har byen bygget opp et kulturprogram rundt konserten. Fasader med BTS-tema vil lyse opp store landemerker på fredag kveld, et droneshow vil finne sted over Han-elven, og installasjoner over hele byen vil pågå frem til midten av april. Selve showet vil strømmes direkte på Netflix til mer enn 190 land.

Og lørdagen er bare begynnelsen. Deretter følger en verdensturné gjennom 34 byer, 82 show og fem kontinenter.