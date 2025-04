Sør-Korea innleder rettssak mot den avsatte presidenten Yoon Suk Yeol for kriminelt opprør

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk Yeol har mandag innledet rettssaken mot ham for anklager om opprør som følge av hans korte unntakstilstand i desember i fjor.

I retten benektet tidligere president Yoon at hans handlinger sent i fjor var et kupp, og hevdet at den seks timer lange militære nedstengningen var et nødvendig og midlertidig tiltak for å varsle nasjonen om det han anså som en overreaksjon fra opposisjonen.

Påtalemyndighetene hevder imidlertid at erklæringen manglet juridisk grunnlag og destabiliserte landet, noe som førte til at han ble avsatt tidligere denne måneden. Midt i denne juridiske stormen fortsetter Yoon å trosse kravene, og landet er på vei mot et nyvalg i juni.