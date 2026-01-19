Sør-Korea og Italia øker samarbeidet innen kunstig intelligens, chips og kritiske mineraler

HQ

Sør-Koreas president Lee Jae Myung og Italias statsminister Giorgia Meloni ble mandag enige om å utvide samarbeidet innen sektorer som kunstig intelligens, halvledere, romfart og kritiske mineraler. Kunngjøringen kom under Melonis statsbesøk i Seoul, det første til Sør-Korea på nesten to tiår.

De to lederne undertegnet en intensjonsavtale om halvledersamarbeid, med fokus på AI-relatert chipteknologi. De lovet også å styrke den felles innsatsen for å utvikle pålitelige og robuste forsyningskjeder for kritiske mineraler, som er avgjørende for høyteknologiske industrier.

I tillegg til teknologi og mineraler diskuterte Lee og Meloni felles forskningsprosjekter, kultur- og turismeutveksling, og de bekreftet sin forpliktelse til å avnuklearisere den koreanske halvøya.

Meloni er på en større rundreise i Asia, der hun blant annet besøker Japan og Oman, og besøket har skapt forventninger om at president Lee kan komme til å gjengjelde dette med et statsbesøk til Italia senere i år. Italia er Sør-Koreas fjerde største handelspartner i EU.