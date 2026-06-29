Sør-Korea og Japan bekrefter på nytt sin avtale om å avnuklearisere den koreanske halvøya

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Japan og Sør-Korea har fornyet sin bilaterale forsvars- og samarbeidsavtale for å opprettholde stabiliteten i Asia-Stillehavsregionen. Forsvarsministrene i begge land, Ahn Gyu-back (Sør-Korea) og Shinjiro Koizumi (Japan), møttes sist søndag for å diskutere den nordkoreanske atomtrusselen og de militære båndene til Russland, samtidig som de ble enige om å samarbeide om utvikling av prosjekter innen kunstig intelligens og ubemannede systemer (droner) under årlige øvelser, ifølge Reuters.

«Begge ministrene var enige om behovet for å fortsette samarbeidet for å opprettholde regional fred og stabilitet i en alvorlig sikkerhetssituasjon», opplyste det sørkoreanske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Sør-Korea og Japan har beveget seg i samme retning i flere år nå, samtidig som de gradvis har overvunnet uenighetene og forskjellene som stammer fra de to nasjonenes urolige koloniale fortid. Spørsmål som forholdet til den nåværende amerikanske administrasjonen, som er begge landenes viktigste forsvarsallierte, har også blitt diskutert.