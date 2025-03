Sør-Korea og Ukraina diskuterer håndtering av nordkoreanske krigsfanger

HQ

I Seouls utenriksdepartement, der kart over Øst-Europa og den koreanske halvøya deler veggplass, ringte sørkoreanske tjenestemenn mandag til Kiev for å ta opp et voksende humanitært dilemma: skjebnen til nordkoreanske soldater som er innblandet i Russlands krig.

Samtalen kommer samtidig som det rapporteres at Nord-Korea har sendt tusenvis av soldater for å hjelpe russiske styrker i Ukraina, noe som markerer Pyongyangs første betydelige militære engasjement i en konflikt siden Koreakrigen.

I samtalen uttrykte Sør-Koreas utenriksminister Cho Tae-yul Sør-Koreas urokkelige støtte til Ukraina og tilbød seg å ta imot nordkoreanske soldater som måtte ønske å søke tilflukt i Sør-Korea dersom de blir tatt til fange i Ukraina.

Til tross for Nord-Koreas betydelige tap etter utplasseringen av tusenvis av tropper for å hjelpe Russland, med over 3000 soldater rapportert døde eller såret i januar 2025, er Pyongyangs forberedelser for å sende flere tropper til Russland fortsatt bekymringsfulle.

Ukraina har også tatt noen nordkoreanske soldater til fange, og de to første ble tatt i live i januar, noe som har ført til ytterligere diplomatiske diskusjoner mellom Kiev og Seoul. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.