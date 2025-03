Sør-Korea oppfordrer USA til å bevare partnerskapet med Sør-Korea som et sensitivt land Fungerende president oppfordrer til fortsatt samarbeid til tross for USAs bekymring for nasjonal sikkerhet.

HQ Som svar på det amerikanske energidepartementets beslutning om å utpeke Sør-Korea som et sensitivt land, understreket Sør-Koreas fungerende president, Choi Sang-mok, viktigheten av å opprettholde de sterke båndene med USA. Til tross for at det amerikanske energidepartementet ikke hadde gitt noen klarhet i de nøyaktige årsakene til utpekingen, som kan føre til restriksjoner på samarbeidet, beroliget Choi offentligheten ved å si at det ikke var innført noen umiddelbare begrensninger på det bilaterale samarbeidet. Choi oppfordret også sørkoreanske myndigheter til å jobbe iherdig for å fremme forståelse med Washington, og etterlyste proaktive møter mellom Sør-Koreas industriminister og USAs energiminister. I mellomtiden har den sensitive utpekingen utløst en politisk debatt i Seoul, der opposisjonen anklager regjeringen for diplomatisk svikt, mens andre hevder at innenrikspolitisk ustabilitet har bidratt til situasjonen. Choi Sang-mok // Shutterstock