Sør-Korea sender ut jagerfly etter at kinesiske og russiske militærfly har gått inn i luftvernsonen

Sør-Korea sendte tirsdag ut jagerfly etter at sju russiske og to kinesiske militærfly hadde fløyet inn og ut av landets luftforsvarssone, opplyser forsvarsstaben.

En tidligere rapport hadde sagt at 11 fly hadde gått inn i luftforsvarssonen. Flyene ble værende i KADIZ i omtrent en time utenfor landets øst- og sørkyst og brøt ikke inn i territorielt luftrom.

Seoul identifiserte flyene og sendte opp sine egne jagerfly som en forholdsregel. Felles russisk-kinesiske flyvninger rundt Koreahalvøya har blitt rutine, og skjer vanligvis en eller to ganger i året.