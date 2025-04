Sør-Korea setter 3. juni som dato for nyvalg midt i politisk uro

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Landet har offisielt satt 3. juni som dato for et ekstraordinært presidentvalg etter at president Yoon Suk Yeol ble avsatt i forrige uke, etter at den kortvarige unntakstilstanden han erklærte i desember, førte til en konstitusjonell krise.

Du kan lese mer om avsettelsen her. Kunngjøringen utløste en voldsom politisk bevegelse, og flere konservative kandidater meldte seg på, deriblant tidligere arbeidsminister Kim Moon-soo og veterankandidat Ahn Cheol-soo.

Samtidig leder opposisjonsfiguren Lee Jae-myung på de første meningsmålingene, til tross for at han står overfor juridiske problemer. Den kommende avstemningen kan komme til å endre landets retning i en tid preget av økonomisk anstrengelse og diplomatisk usikkerhet, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.