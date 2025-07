Sør-Korea studerer en rekke planer for å forbedre forholdet til Nord-Korea

HQ

Sør-Korea vurderer ulike planer for å forbedre forholdet til Nord-Korea. En av disse planene går ut på å tillate individuelle turer til Nord-Korea, ettersom Sør-Korea ønsker å redusere spenningen mellom landet og Pyongyang.

Individuelle turer vil ikke bryte med FNs sanksjoner mot Nord-Korea, som ble innført på grunn av landets atom- og våpenprogrammer. Sør-Koreas president Lee Jae Myung har lovet å forbedre forholdet til Nord-Korea og redusere spenningene. Ifølge Reuters har han så langt stanset anti-nordkoreansk kringkasting fra høyttalere ved grensen og stanset løpeseddelkampanjer som kritiserer det nordkoreanske lederskapet.

Selv om Nord-Korea teknisk sett er i krig med Sør-Korea, vil Lee forfølge alternativer som gjør det mulig for ham å gjenoppta dialogen med landet. Nylig åpnet Nord-Korea et feriested i byen Wonsan, selv om det for øyeblikket ikke tar imot besøkende.

Tidligere har sørkoreanere besøkt regionen rundt Kumgang-fjellet, men disse turene ble stanset etter at en sørkoreaner ble skutt av en nordkoreansk soldat i 2008.