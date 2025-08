Sør-Korea tar et skritt mot dialog med Nord-Korea ved å fjerne lydpropagandaen i DMZ

HQ

Siste nytt om Nord-Korea og Sør-Korea Den demilitariserte sonen på den 38. breddegrad er nå den eldste krigsgrensen på jorden. For ja, Nord-Korea avsluttet aldri konflikten i 1953, og siden den gang har de to landene vært splittet og årvåkne i en ekskluderingssone der det bare finnes landminer og mange forventningsfulle soldater.

Tidligere har ulike sørkoreanske regjeringer svingt fra krigshissing og opprustning til forsoning og fred, mens Kim Jong Un, hans far og bestefar før ham har beholdt krig som sitt viktigste trumfkort for å opprettholde militærstyret. Sør-Korea står nå overfor en del interne utfordringer, med en midlertidig regjering ved roret, og forsøker nå å dempe spenningen med nabolandet.

Ifølge Reuters har Sør-Korea tatt et skritt i retning dialog ved å slå av høyttalere som bombarderte grensen med regimekritiske slagord, i et forsøk på å demoralisere troppene som er stasjonert der og eventuelle sivile som kunne høre dem. Dette er et "praktisk tiltak for å bidra til å dempe spenningene mellom Sør og Nord", sier forsvarsdepartementet.

Nord-Korea har på sin side nektet å sette seg ned ved forhandlingsbordet med Sør-Korea, og Kim Jong Un sa nylig at Sør-Koreas beslutning om å stanse sendingene "ikke er en jobb som fortjener anerkjennelse".