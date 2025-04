Sør-Korea uttrykker bekymring over kinesisk konstruksjon i omstridt farvann

HQ

Siste nytt om Sør-Korea og Kina . Sør-Korea har uttrykt dyp bekymring over at Kina nylig har oppført en havkonstruksjon utenfor landets vestkyst, i et område som lenge har vært omstridt mellom de to landene.

Torsdag formidlet Seouls utenriksdepartement denne bekymringen under en maritim dialog i Seoul, der kinesiske tjenestemenn presiserte at konstruksjonen kun var utstyr for fiskeoppdrett, og ikke hadde noe med territorielle krav å gjøre.

Til tross for denne forsikringen har konstruksjonens plassering i de omstridte farvannene i Gulehavet, et område der de to landenes eksklusive økonomiske soner overlapper hverandre, skapt frykt i Seoul for at Kina kan være i ferd med å hevde en eierandel i regionen.

Begge landene har lovet å holde kommunikasjonen åpen og håndtere saken på en ansvarlig måte, uten å la den forstyrre det bredere forholdet eller fremprovosere ytterligere spenninger. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.