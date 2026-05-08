Sør-koreansk buddhistorden lanserer robotmunk for å tiltrekke seg unge mennesker

Gamle tradisjoner sliter med å overleve i vår oppkoblede og hyperglobaliserte verden. Sør-Korea er ikke noe unntak, og stadig færre unge mennesker besøker landets buddhistiske templer. Men selv om buddhismen er eldgammel, betyr ikke det at den ikke kan moderniseres, og nå melder The Korea Times at en ny munk skal tiltrekke seg unge mennesker.

Det er Jogye-ordenen som har fått Gabi, og det som gjør denne munken unik, er at han ikke er et menneske, men en robot. Som vanlig har Gabi også avgitt løfter, blant annet om å vie seg til Buddha og den hellige læren og ikke skade noen (verken mennesker, dyr eller roboter). Seong Won fra Jogye-ordenen kommenterer valget av navn :

"Vi prøvde å gi et navn som ikke er for vanskelig å uttale og gammeldags, og et navn som står for å spre Buddhas barmhjertighet over hele verden."