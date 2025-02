Sør-koreansk politi: Yoon Suk Yeol etterforskes for å ha hindret arrestasjon

HQ

Sør-Koreas politi intensiverer etterforskningen av den avsatte presidenten Yoon Suk Yeol, og anklager ham for å ha hindret gjennomføringen av en arrestordre, opplyser en talsperson for politiet fredag (via Reuters).

Saken stammer fra en arrestordre som ble utstedt 31. desember 2024, etter at Yoon Suk Yeol erklærte unntakstilstand tidligere samme år. Til tross for ordren skal Yoons sikkerhetsteam ha blokkert etterforskerne i flere dager, noe som førte til en forsinket fullbyrdelse av arrestordren i midten av januar.

Yoon har benektet anklagene om opprør, og hevder at handlingene hans ikke utgjorde en slik lovovertredelse, og hans juridiske team hevder at etterforskningen er politisk motivert. Hvis anklagene blir bevist, kan Yoon risikere opptil fem års fengsel. Med presidentens immunitet i fare, kan forfatningsdomstolens avgjørelse om riksrettssak få dramatisk innvirkning på saken.