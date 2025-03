Sør-Koreas domstol opphever arrestordren mot den avsatte presidenten Yoon

HQ

En sørkoreansk domstol har fredag opphevet arrestordren på den avsatte presidenten Yoon Suk Yeol, noe som kan bane vei for løslatelse mens han venter på rettssak for opprørsanklager knyttet til hans kortvarige unntakstilstandserklæring (via Reuters).

Kjennelsen fremhevet prosessuelle feil i tiltaleprosessen, og reiste spørsmål om lovligheten av etterforskningen, selv om den ikke avviste anklagene. Yoons advokater hilste avgjørelsen velkommen som en seier for rettsstaten, mens påtalemyndigheten ikke har sagt noe om hvorvidt de kommer til å anke.

I mellomtiden skal forfatningsdomstolen ta stilling til Yoons riksrettssak, en dom som kan fjerne ham permanent fra embetet og utløse nyvalg. Den politiske usikkerheten fortsetter å ryste Sør-Koreas lederskap, og fungerende statsoverhode Choi Sang-mok arbeider for å berolige markedene og internasjonale allierte midt i uroen.