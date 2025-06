Sør-Korea oppfordrer til krisetiltak etter USAs angrep på Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Sør-Koreas president Lee Jae-myung har beskrevet situasjonen i Midtøsten som "svært presserende", og har oppfordret regjeringen til å forberede krisetiltak som svar på den økende geopolitiske usikkerheten.



"Først og fremst er situasjonen i Midtøsten svært presserende. Jeg mener at alle departementer, inkludert presidentens kontor, bør forberede et beredskapssystem for å kunne håndtere situasjonen raskt," sa Lee til sine seniorsekretærer.



Med stigende energipriser og fallende regionale markeder uttrykte Lee bekymring for inflasjonen og dens potensielle innvirkning på husholdningene. Han har utsatt internasjonale forpliktelser, inkludert et NATO-toppmøte, for å fokusere på innenlandsk beredskap.