Sør-Koreas president Yoon løslatt mens rettssakene fortsetter

Sør-Koreas president Yoon Suk Yeol ble løslatt fra varetektsfengselet i Seoul lørdag, etter at en domstol opphevet arrestordren mot ham på grunn av anklager om opprør, noe som markerer en dramatisk vending i landets politiske uro (via Reuters).

Selv om påtalemyndigheten valgte å ikke utfordre kjennelsen, er Yoon fortsatt suspendert, og både riksrettssaken og straffesaken mot ham pågår fortsatt etter den kontroversielle unntakstilstanden han erklærte i desember.

Hans juridiske team hyllet avgjørelsen som en seier for rettssikkerheten, mens opposisjonen kritiserte den som et tilbakeslag for rettferdigheten. Tilhengere strømmet ut i gatene for å feire, mens motstanderne arrangerte motdemonstrasjoner, noe som gjenspeiler den dype splittelsen om hans presidentskap.

I mellomtiden skal forfatningsdomstolen avgjøre om Yoon skal gjeninnsettes eller avsettes permanent, en avgjørelse som kan komme til å endre Sør-Koreas politiske landskap. Foreløpig gjenstår det å se hvordan domstolene vil avgjøre Yoons skjebne.