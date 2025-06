Sør-Koreas presidentkandidater gjør sitt siste fremstøt før den avgjørende avstemningen

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Sør-Koreas ledende presidentkandidater har nettopp gjort sine siste valgkampanjer før velgerne går til urnene, og lover å takle en anstrengt økonomi og reparere splittelsen som ble utløst av avsettelsen av den tidligere presidenten.

Valget kommer etter at et sjeldent forsøk på å innføre unntakstilstand har rystet nasjonens tillit til demokratiet. Presidentkandidaten lover å fokusere på å lette levekostnadene og støtte småbedrifter, mens hovedmotstanderen ber om unnskyldning for tidligere handlinger og lover politiske reformer.