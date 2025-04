Sør-Koreas tidligere president Moon kaller korrupsjonsanklagene et politisk drevet angrep

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . I en uttalelse har Sør-Koreas tidligere president Moon Jae-in avvist de nylige korrupsjonsanklagene som et politisk drevet angrep. Dette skjer etter at påtalemyndigheten i Sør-Korea har tatt ut tiltale mot tidligere president Moon Jae-in for bestikkelser.

Moon, som ble tiltalt på grunn av anklager knyttet til svigersønnens ansettelse i et thailandsk flyselskap, hevder at påtalemyndigheten misbruker sin makt. Tiltalen dreier seg om en påstått motytelse i forbindelse med utnevnelsen av en tidligere lovgiver og lønnen svigersønnen hans mottok.

Til tross for disse påstandene insisterer Moons forsvar på at utbetalingene var legitime inntekter. Tidspunktet for tiltalen sammenfaller med det kommende valget, og Moons anklager setter søkelyset på den økende politiseringen av landets juridiske prosesser. Les mer om saken her.