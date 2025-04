Sør-Koreas tidligere president Yoon vender hjem etter riksrettssak

HQ

Siste nytt om Sør-Korea . Vi går videre til Sør-Koreas tidligere president. Yoon Suk Yeol forbereder seg på å forlate den offisielle presidentboligen og flytte tilbake til sin private leilighet i Seoul.

Til tross for at Yoon Suk Yeol fortsatt står overfor juridiske utfordringer, blant annet anklager om å ha ledet et opprør, markerte løslatelsen fra fengselet i mars et viktig øyeblikk i den politiske uroen som har preget landet siden han ble avsatt.

Hans tilbakekomst vil bli møtt med både støtte og motstand, ettersom nasjonen har blikket rettet mot det kommende nyvalget den 3. juni. Med nesten 20 kandidater som kjemper om presidentvervet, er det politiske landskapet fortsatt ustabilt, og den populistiske kandidaten Lee Jae-myung leder på meningsmålingene.