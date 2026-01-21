Sør-Koreas tidligere statsminister dømt til 23 års fengsel for sin rolle i forsøk på unntakstilstand

HQ

Sør-Koreas tidligere statsminister Han Duck-soo ble onsdag dømt til 23 års fengsel for sin rolle i det mislykkede unntakstilstandsdekretet som ble utstedt av eks-president Yoon Suk Yeol i desember 2024. Dommen markerer den første rettslige fastsettelsen av at forsøket på maktovertakelse utgjorde et opprør, og Han ble umiddelbart satt i varetekt. Han forbeholder seg retten til å anke.

Dommer Lee Jin-kwan viste til Hans aktive rolle i legitimeringen av det grunnlovsstridige dekretet, blant annet ved å iscenesette et regjeringsmøte for å godkjenne unntakstilstanden og konspirere for å ødelegge bevismateriale. Overvåkningsopptak viste Han nikkende mens Yoon skisserte dekretet noen timer før det ble offentliggjort. Retten understreket at Han, som statsminister, hadde en konstitusjonell plikt til å blokkere planen, men "valgte å slutte seg til" den i stedet.

Han Duck-soo // Shutterstock

Påtalemyndigheten hadde bedt om 15 års fengsel, og hevdet at Han hadde et unikt ansvar som den eneste tjenestemannen som var i stand til å stanse dekretet. Dommeren, som refererte til presedens fra 1997, idømte en strengere straff og kalte hendelsen et "selvkupp" av folkevalgte krefter som utgjorde en alvorlig fare for demokratiet. Han ble også dømt for dokumentforfalskning, ødeleggelse av presidentens arkiver og mened under riksrettssaken.

Han (76), en karrierediplomat som har tjenestegjort under fem presidenter, hevdet under hele rettssaken at han privat var motstander av unntakstilstanden, og at han var i sjokk under hendelsene. "Jeg har aldri støttet den eller forsøkt å hjelpe den", sa han til retten i november i fjor. Til tross for forsvaret hans ble det i dommen lagt vekt på manglende anger, og det ble vist til at han hadde fortsatt å skjule bevis og avgi villedende vitnemål.

Dommen kommer etter at Yoon Suk Yeol ble dømt til fem års fengsel for å ha lagt hindringer i veien for sin egen arrestasjon. Yoons rettssak for selve opprøret er berammet til 19. februar, og påtalemyndigheten har lagt ned påstand om dødsstraff. Dommene understreker Sør-Koreas pågående oppgjør med en av de alvorligste utfordringene mot landets demokratiske institusjoner de siste tiårene.