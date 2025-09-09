Sorcerer, Groundhog Day og Gudfaren II på Stephen Kings liste over de beste filmene

HQ

Stephen King har listet opp sine favorittfilmer gjennom tidene. Det kan være at det handler om å få ham og internett til å slutte å snakke om en annen liste han nevnte for ikke så lenge siden, men det er et interessant innblikk i Kings valg av sine favorittfilmer.

Med tanke på hvor mange verk som er basert på Kings romaner, kunne han bare ha fylt listen med filmatiseringer av bøkene sine. Han ekskluderte imidlertid sine favoritter fra denne listen, og utelot Stand by Me, The Shawshank Redemption, The Green Mile og Misery fra listen. Oppføringene på denne listen er heller ikke nummerert, så vi vet ikke hva King mener er hans førstevalg.

Listen fra King inneholder noen overraskelser (vi hadde i hvert fall ikke forventet at kassasuksessen Sorcerer skulle være den første filmen som nevnes), og noen mer forventede hits som Gudfaren II. Sjangermessig er listen variert, med Groundhog Day, Casablanca og The Getaway som alle får litt kjærlighet fra King.

Er du enig i Kings valg?