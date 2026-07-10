Sørg for at Meta ikke kan bruke Instagram-innleggene dine til AI-deepfakes

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Meta har i all stillhet gjennomført et skittent triks på Instagram, der de nå bruker bildene dine til AI-generert innhold. Det betyr i praksis at hvem som helst kan bruke bildene dine til å lage AI-bilder som forestiller deg. Risikoen for misbruk er åpenbart enorm (ikke minst med deepfakes), men det ser ut til å være en sekundær bekymring for Meta.

Denne funksjonen er blitt aktivert uten å be brukerne om samtykke, og hvis du ikke ønsker den, må du aktivt melde deg ut – i stedet for at det skal være omvendt, noe som ellers ville vært den fornuftige tilnærmingen. Nå har også fagforeningen for amerikanske underholdningsartister og skuespillere, SAG-AFTRA, lagt merke til dette og gir råd om hvordan du kan hindre Meta i å bruke bildene dine til AI-relaterte formål.

Heldigvis er det enkelt å melde seg ut, og det tar bare rundt 30 sekunder.

Slik gjør du det:



Åpne Instagram og trykk på profilen din (nederst til høyre).

Trykk på de tre linjene (☰) øverst til høyre.

Rull ned og velg «Deling og gjenbruk» (hvis du bruker den engelske versjonen).

Se etter alternativet: «Tillat at folk gjenbruker innholdet ditt på Instagram og med AI-funksjoner hos Meta

Slå av begge bryterne for innlegg og Reels – ferdig!



Hvis du gjør dette, kan Meta ikke lenger la andre bruke dine bilder og illustrasjoner til å generere AI-genererte bilder. Dessverre påvirker ikke denne innstillingen bilder som allerede er laget, bare fremtidige, så skynd deg.