Sørkoreanske jagerfly slipper bomber over sivile områder ved et uhell

En rutinemessig militærøvelse utviklet seg til kaos i Pocheon i Sør-Korea da to KF-16-fly ved en feiltakelse slapp åtte 500-kilos bomber over et boligområde. 15 personer ble skadet, to av dem alvorlig, opplyser flyvåpenet og brannvesenet (via Reuters).

Hus ble revet fra hverandre, en kirke ble skadet, og en anleggsbil ble fanget i eksplosjonen, slik at beboerne ble sittende fastklemt og såret. Ulykken, som skyldtes at en pilot hadde oppgitt feil koordinater, har vekket til live protester fra innbyggere som i årevis har advart mot farene ved militærøvelser så nær sivile områder.

Myndighetene har midlertidig avbrutt øvelsene for å undersøke saken, men hendelsen vil ikke forstyrre de store felles militærøvelsene mellom Sør-Korea og USA som er planlagt neste uke. Inntil videre gjenstår det å se hvordan myndighetene vil håndtere den økende bekymringen for sikkerheten i lokalsamfunnet.