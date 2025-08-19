"Sorry Jannik :(", den hjertelige gesten og ordene fra Alcaraz etter at Sinner ga seg

HQ

Carlos Alcaraz oppnådde nok en stor milepæl i karrieren, hans første tittel i Cincinnati Open, en av de få Masters 1000 som fortsatt mangler på kontoen hans, og et godt steg inn i å gjenvinne verdens nr. 1. Han vant imidlertid kampen etter at rivalen, Jannik Sinner, trakk seg fra kampen etter 23 minutter fordi han følte seg syk. Ingen liker selvsagt å vinne på den måten, og han så nesten like alvorlig og nedtrykt ut som Jannik da kampen var over.

"Dette er ikke måten jeg ønsker å vinne trofeer på, jeg må bare si unnskyld, jeg kan forstå hvordan du kan føle deg akkurat nå", sa Alcaraz da han tok imot trofeet. "Jeg kan ikke si noe du ikke allerede vet, men du er en ekte mester, og jeg er sikker på at du vil komme sterkere ut av denne situasjonen".

Etter å ha sett til ham da Sinner ble sittende igjen med et spøkelsesaktig blikk da han kunngjorde at han trakk seg, gikk Alcaraz for å signere kameraet, som vanlig, men i stedet skrev han "Sorry Jannik :(".

Senere, da han snakket med pressen, sa han at han visste at noe ikke stemte etter å ha vunnet det tredje spillet. "Jeg kjenner ham. Jeg har kjempet mot ham de siste to årene, hatt gode kamper, gode kamper. Og jeg kjenner stilen hans. Jeg kjenner spillet hans. Etter det tredje partiet la jeg merke til at han var mer aggressiv enn han pleide å være. Han bommet oftere og bommet før det tredje slaget. Det er ganske rart fra ham. Så jeg la bare merke til at kroppsspråket hans ikke var det beste."

Men sannheten er at vet at ting ser bedre ut for Alcaraz enn Sinner: han utvider sin ledelse i head to head, til 9 seire fra spanjolen over 5; legger til en femte tittel i år (allerede rekord i karrieren), inkludert 13 store titler (8 Masters 1000 og 5 Grand Slams), over Sinners 9 store titler (4 Grand Slams, 4 Masters 1000 og en ATP-finale). Og når man tar ut resultatene fra fjorårets US Open, ville han allerede vært verdens nr. 1.

"Siden jeg tapte den finalen i 2023, har jeg ønsket meg dette trofeet veldig, veldig sterkt. Jeg er bare veldig stolt og glad for å kunne løfte den , sa Alcaraz, som takket laget sitt for arbeidet i løpet av uken.